PKK önce kızını kaçırdı, sonra kocasını öldürdü

2019 yılında HDP Diyarbakır binası önünde bir araya gelen gözü yaşlı aileler evlat nöbeti başlattı. Diyarbakır'ın ardından Şırnak, Hakkâri, Van ve Muş'ta ta evlat nöbeti başlatan aileler her hafta HDP il binaları önünde eylem yapıyor. Diğer illerde HDP önlerindeki eylemler devam ederken, Van'daki evlat nöbeti tutan aile sayısı 32'ye yükseldi. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı. HDP binası önüne kadar yürüyüş yapan aileler burada HDP aleyhine sloganlar atıp, PKK'yı lanetledi.

KIZINI KAÇIRIP KOCASINI ÖLDÜRDÜLER

Eyleme Hakkâri'den katılan Nazime Aslan, kızı lisede okurken 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını anlattı. Arslan" PKK hem kızımı kaçırdı, 3 yıl öncede suçsuz yere eşimi de öldürdüler. Kızımı istiyorum. Onlar benim düşmanım. Kızım lisede okurken 15 yaşındayken kaçırdılar. Eşimi de PKK öldürdü. Kocam Adil Arslan'ın hiç bir suçu yoktu. Oğul Köyü'nde öldürdüler. Kocam hayvancılık yapıyordu. Suçsuz yere öldürdüler. Bu adalet mi? 6 yıl önce de kızımı kaçırdılar" dedi.

GÖZÜ YAŞLI ANNE OĞLUNA SESLENDİ

6 yıl önce oğlu Hamza hafızlık konuşurken PKK'lı teröristler tarafından kaçırdığını söyleyen Zümrüt Salim, dağda olan oğluna 'teslim ol' çağrısı yaparken gözyaşlarına hâkim olamadı. Salim," Ben Hakkâri'den gelmişim. Hamza'nın annesiyim. Benim oğlum Kuran kursunda hafızlık okuyordu. Çıkışta kaçırdılar. HDP benim oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim etti. 6 yıldır ben oğlumun hasretini çekiyorum. Ben HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum. O zalimler bizden ne istiyorlar, bu zulmü bize çektiriyorlar. 'Oğlum Hamza sen benim halimi görüyorsun. Allah rızası için dön gel. Yüreğim yanıyor yavrum. Sensiz yaşayamam oğlum" diye seslendi.