Polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Önder Ç.'nin kullandığı otomobil Bağcılar'da polisten kaçmaya başladı. Polisle, otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Küçükçekmece Atakent Mahallesi Hürriyet Caddesi'ne kadar kaçan otomobil burada yol kontrol noktasında denetim yapan bekçilere çarptı.





200 METRE İLERİDE DURDURULDU



Çarpmanın etkisiyle kontrol noktasındaki iki bekçi yola savruldu. Kaçan otomobil ise cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine de çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sonra durduruldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alına alınarak emniyete götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 1'i ağır 2 bekçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.





POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI



Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan otomobil otoparka çekildi. Öte yandan gözaltına alınan Önder Ç'nin alkollü olduğu iddia edildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.