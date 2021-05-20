Koronavirüs salgını süresince düzenli olarak toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kamuoyuna önemli açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan toplantı sonrası 3.doz koronavirüs aşısı için "rapel doz" ifadeleri kullanıldı. Bu ifadelerin ardından rapel ne demek, ne anlama geliyor sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Buna göre; rapel doz nedir, ne anlama gelir?
RAPEL NE DEMEK?
Pekiştirme aşısı. Aşının etki süresini uzatmak için yinelenmesi.
RAPEL DOZ NEDİR?
Aşı takvimi; bebeğinize hangi aşıyı hangi tarihte yaptırmanız gerektiğini gösteren bir planlamadır. Bu takvim sayesinde bebeğinizin aşılarını kolayca takip edebilirsiniz.