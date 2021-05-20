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Giriş Tarihi: 20.5.2021 20:00

, ne anlama gelir? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gündeme gelen ?

Rapel doz nedir, ne anlama gelir? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gündeme gelen rapel ne demek?

20 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar arasında 3.doz koronavirüs aşısı ile ilgili bilgiler de yer aldı. Bu aşı için “rapel doz” ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda; “, ne anlama gelir? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gündeme gelen ?” sorularının yanıtları da merak edilir hale geldi.

Koronavirüs salgını süresince düzenli olarak toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kamuoyuna önemli açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan toplantı sonrası 3.doz koronavirüs aşısı için "rapel doz" ifadeleri kullanıldı. Bu ifadelerin ardından rapel ne demek, ne anlama geliyor sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Buna göre; rapel doz nedir, ne anlama gelir?

RAPEL NE DEMEK?

Pekiştirme aşısı. Aşının etki süresini uzatmak için yinelenmesi.

RAPEL DOZ NEDİR?

Aşı takvimi; bebeğinize hangi aşıyı hangi tarihte yaptırmanız gerektiğini gösteren bir planlamadır. Bu takvim sayesinde bebeğinizin aşılarını kolayca takip edebilirsiniz.

Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken, bazı aşılar için daha fazla sayıda doz uygulanmasına ve pekiştirme (rapel) dozlarına ihtiyaç vardır. Aşılarını uygun sayı ve aralıklarla alan çocuklar bu hastalıklardan yeterince korunmuş olurlar.

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Rapel doz nedir, ne anlama gelir? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gündeme gelen rapel ne demek?
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