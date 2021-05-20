Çılgın Sayısal Loto sonuçları, haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayında çekilişi yapılarak kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan canlı çekiliş için Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayanlar, 154 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarının biletlerine isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla 19 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 19 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;