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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 20.5.2021 07:05 Son Güncelleme: 20.5.2021 07:06

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! ile 19 Mayıs çekiliş sonuçları -

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinin popüler şan oyunları arasında yer alan ve her hafta 3 gün yapılan - ortak canlı yayınıyla çekilen kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan sonuçları bugün (19 Mayıs 2021 Çarşamba) belirlendi. 6 şanslı numarayı bilenlerin kazandığı oyunda aylardır 6 bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 154 Milyon TL’yi aşan MPİ tarihinin rekor büyük ikramiye tutarının sahibi olma umuduyla üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 19 Mayıs çekiliş sonuçları ve ekranı detayları.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayında çekilişi yapılarak kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan canlı çekiliş için Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayanlar, 154 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarının biletlerine isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla 19 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 19 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Mayıs Sayısal Loto sonuçları: 10 - 11 - 24 - 53 - 71 - 90 + 77 (JOKER)

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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