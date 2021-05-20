Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

Seyahat izin belgesi sorgulamaları haftanın her günü devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT YASAĞININ İSTİSNALARI NELERDİR?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.