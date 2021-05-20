Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması ile seyahat izin belgesi başvurusu milyonların gündemine geliyor. Son olarak yayınlanan genelge kapsamında Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar açıklanırken başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı da duyuruldu. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde seyahat izin belgesi başvurusu yer alıyor. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma yasağının olmadığı saatler seyahat edilebiliyor. ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilen seyahat izin belgesi detayları ise şöyle;
Seyahat izin belgesi sorgulamaları haftanın her günü devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.
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Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,