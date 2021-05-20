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Giriş Tarihi: 20.5.2021 15:21

Sıcak su minik yavruyu yaktı

DHA
Sıcak su minik yavruyu yaktı

'da üzerine sıcak su dökülen 15 aylık Beril Server Aktaş hastaneye kaldırıldı. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan talihsiz yavru, ambulans helikopterle 'e yollandı.

Afyonkarahisar'da pazartesi günü bilinmeyen nedenle üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server, ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Beril bebeğin yüz, boyun ve göğüs bölgesinde üçüncü derece yanıklar tespit edildi. İleri tetkik ve tedavisi için bebeğin, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.

KUCAKTA TAŞINDI

Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.
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Sıcak su minik yavruyu yaktı
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