Son dakika: Beylikdüzü'nde sevgililere suçüstü! Tutuklandılar...

Beylikdüzü "Baran" lakaplı bir kişi ve kız arkadaşı tarafından araç ile bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Harekete geçen ekipler, aracın S.S.'ye (40) ait olduğunu belirledi. S.S.'nin Esenyurt'ta ikamet adres çevresi kontrol edildiğinde aracın park halinde olduğu tespit edildi.