Son dakika: 'Çakarlı maganda' davasında karar çıktı! Muhammet Enes Uysal sürücüyü 6 yerinden bıçaklamıştı

Son dakika... Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
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