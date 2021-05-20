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Giriş Tarihi: 20.5.2021 12:17 Son Güncelleme: 20.5.2021 12:41

Son dakika: '' davasında karar çıktı! sürücüyü 6 yerinden bıçaklamıştı

Son dakika: 'Çakarlı maganda' davasında karar çıktı! Muhammet Enes Uysal sürücüyü 6 yerinden bıçaklamıştı

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de trafikte tartıştığı 'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü 'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Son dakika... Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

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Son dakika: 'Çakarlı maganda' davasında karar çıktı! Muhammet Enes Uysal sürücüyü 6 yerinden bıçaklamıştı
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