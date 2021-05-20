Son dakika deprem mi oldu? 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan aktif özellikli Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda pek çok farklı şiddetlerde depremler peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası sarsıntıları hissedenler tarafından detayla r öğrenilmek istenerek deprem mi oldu, kaç şiddetinde? gibi sorularla araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

21 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem olaylarının detayları şu şekilde;