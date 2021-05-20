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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu? 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 21.5.2021 01:15 Son Güncelleme: 21.5.2021 01:15

Son dakika deprem mi oldu? 21 Mayıs ve AFAD son depremler listesi verileri

Son dakika deprem mi oldu? 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Deprem kuşağında bulunan ’de son dakika deprem olayları peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. Dün ve ’da meydana gelen depremlerin sonrasında sarsıntıları hissedenler yoğun şekilde ve AFAD son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek “deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” sorusuna yanıt aramaya başladı. verileri ve tüm detaylar.

Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan aktif özellikli Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda pek çok farklı şiddetlerde depremler peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası sarsıntıları hissedenler tarafından detayla r öğrenilmek istenerek deprem mi oldu, kaç şiddetinde? gibi sorularla araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

21 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem olaylarının detayları şu şekilde;



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika deprem mi oldu? 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
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