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Giriş Tarihi: 21.5.2021 00:18 Son Güncelleme: 21.5.2021 00:22

Son Dakika - ’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Son Dakika - Elazığ’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi!

ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ Sivrice'de saat 00.09'da 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ve Diyarbakır illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA -ELAZIĞ'DA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Elazığ deprem gelişmesiyle ilgili tüm detaylar şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN KONUMU



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Son Dakika - Elazığ’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi!
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