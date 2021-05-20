Son dakika: İstanbul’da lüks rezidansta dehşet! Ablasını döven sevgilisini bıçakladı

Son dakika haberleri.. Olay, önceki hafta Pazar günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuklu olan İsmail Başpınar (42), bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte lüks bir rezidansta yaşamaya başladı. Olay günü iddiaya göre Başpınar, S.'ye küfürler savurarak darp etti. Bu durumdan haberdar olan Zekiye Rabia S.'nin erkek kardeşi Mehmet Ali S. (19), soluğu rezidansta aldı. Daireye giren genç ablasını darp ettiği iddia edilen Başpınar'ı mutfaktan eline geçirdiği bıçakla yaraladı. Sol koltuk altından ve sol omzundan yaralanan Başpınar, dairenin kapısını açtıktan sonra yere yığıldı.