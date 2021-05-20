Son Dakika Manisa'da deprem! İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi! İşte tüm detaylar

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa Akhisar'da saat 18.22'de 3.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MANİSA'DA 3.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen son dakika depremine ilişkin detaylar şöyle;