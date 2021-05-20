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Giriş Tarihi: 21.5.2021 01:59 Son Güncelleme: 21.5.2021 01:59

Son Dakika Manisa'da deprem! ve 'de de hissedildi! İşte tüm detaylar

Son Dakika Manisa'da deprem! İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi! İşte tüm detaylar

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’da 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa Akhisar'da saat 18.22'de 3.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MANİSA'DA 3.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen son dakika depremine ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU

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Son Dakika Manisa'da deprem! İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi! İşte tüm detaylar
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