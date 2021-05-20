Son dakika | Meteoroloji'den kuvvetli uyarı: Kilim ve battaniyeli önlem

Son dakika haberi... Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar ile kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların geleceği belirtildi.