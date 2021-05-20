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Giriş Tarihi: 20.5.2021 14:46 Son Güncelleme: 20.5.2021 14:58

| 'den kuvvetli uyarı: Kilim ve battaniyeli önlem

Son dakika | Meteoroloji'den kuvvetli uyarı: Kilim ve battaniyeli önlem

Genel Müdürlüğü'nden Marmara için uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan flaş açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı belirtildi. Yağışların ani sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine vurgu yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar ile kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların geleceği belirtildi.

Sağanak yağışların, (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KİLİM VE BATTANİYELİ ÖNLEM

Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.

Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık" diye konuştu.

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Son dakika | Meteoroloji'den kuvvetli uyarı: Kilim ve battaniyeli önlem
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