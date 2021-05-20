Son dakika | Meteoroloji'den kuvvetli uyarı: Kilim ve battaniyeli önlem

Son dakika haberi... Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar ile kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların geleceği belirtildi.
Sağanak yağışların, (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KİLİM VE BATTANİYELİ ÖNLEM
Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.
Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık" diye konuştu.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 20, 2021
Marmara Bölgesinde (İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Çanakkale) Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!@TC_istanbul @istanbulbld @tekirdaggovtr @Tdagbld @edirne_valiligi @EdirneBel @BursaValiligi @bursabuyuksehir @yalovavaliligi @yalovabld pic.twitter.com/Tm2AF4tOIp