Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları – sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı

17 Mayıs'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 Haziran'a kadar tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınav tarihinde Kovid-19 nedeniyle karantina sürecinde olan adayların işlemleri ise 17 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları – sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı e-Devlet üzerinden yayınlanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Mülakat sonuçları bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği en çok atama yapılan alanlar arasında yer alıyor. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen atama tercihleri 1 Eylül-6 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de ilan edilecek.
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI ALAN KONTENJANLARI
Bu yıl en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği olacak.