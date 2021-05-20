Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları – sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği en çok atama yapılan alanlar arasında yer alıyor. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen atama tercihleri 1 Eylül-6 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de ilan edilecek.