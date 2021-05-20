‘Su’dan cinayet

İstanbul Beyoğlu'nda, 19 yaşındaki Serdar Ç., kendisine su vermeyen arkadaşı Mahsun Çirik'i (26) kalbinden ve boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi meydana geldi. Mahsun Çirik, caddede yürürken arkadaşı Serdar Ç.'ye yaklaştı. İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç., Çirik'ten su vermesini istedi. Çirik'in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik'i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastanede ameliyata alınan genç öldü. Hacıahmet mahallesinde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan zanlı, tutuklandı.