Süleymaniye Camii’nde yangın paniği!

İstanbul Fatih'te Süleymaniye Camii'nin hemen yanında bulunan 3 katlı metruk bir binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların büyük korku ve panik yaşadı.
Yangının ihbar edilmesiyle başta Fatih olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahaleleri sonucunda Süleymaniye Camii'ne sıçramadan kontrol altına alındı. Yaşanan olayda yaralı ve can kaybının bulunmadığı öğrenilirken, yangın sebebiyle çevrede büyük korku ve panik yaşandı.