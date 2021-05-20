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Giriş Tarihi: 20.5.2021 11:09 Son Güncelleme: 20.5.2021 11:09

’nde yangın paniği!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Süleymaniye Camii’nde yangın paniği!

Fatih’te ’nin hemen yanında bulunan terkedilmiş bir binada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Fatih ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metruk binadaki alevler, ekiplerin müdahalesiyle Süleymaniye Camii’ne sıçramadan kontrol altına alındı. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralının bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Fatih'te Süleymaniye Camii'nin hemen yanında bulunan 3 katlı metruk bir binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların büyük korku ve panik yaşadı.

Yangının ihbar edilmesiyle başta Fatih olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahaleleri sonucunda Süleymaniye Camii'ne sıçramadan kontrol altına alındı. Yaşanan olayda yaralı ve can kaybının bulunmadığı öğrenilirken, yangın sebebiyle çevrede büyük korku ve panik yaşandı.

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Süleymaniye Camii’nde yangın paniği!
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