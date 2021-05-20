Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans işbirliğinde MP TV ile Youtube ortak canlı yayında çekilişi yapılarak kazandıran numaraları şans oyunu severlere açıklanan, MPİ Süper Loto sonuçları bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) duyurulacak. Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV canlı çekilişine dahil olmak için kupon dolduran şans oyunu severler bilet sorgusu yapmak amacıyla kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 20 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 20 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;