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Giriş Tarihi: 20.5.2021 21:02 Son Güncelleme: 20.5.2021 21:02

sonuçları açıklandı mı? ile -

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

sonuçları, her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) - canlı çekilişiyle kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyuruluyor. (MPİ) ile ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişine üzerinden ve MPİ bayilerinden kupon dolduranlar, şanslı numaraları merak ederek 20 Mayıs sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Online ile ve .

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans işbirliğinde MP TV ile Youtube ortak canlı yayında çekilişi yapılarak kazandıran numaraları şans oyunu severlere açıklanan, MPİ Süper Loto sonuçları bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) duyurulacak. Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV canlı çekilişine dahil olmak için kupon dolduran şans oyunu severler bilet sorgusu yapmak amacıyla kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 20 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 20 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Mayıs Süper Loto sonuçları:




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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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