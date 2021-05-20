Türkiye’de ilk kez yapıldı: 52 ülkeden binden fazla katılımcı yer aldı

Etkinliği düzenleyen, mobil oyun haber platformu Mobidictum'un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan, "Türk oyun sektörünü hep bir adım öteye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız en büyük adımlardan biri olan Mobidictum Business Network çevrim içi mobil oyun konferansını gururla tamamlamış bulunuyoruz. Sektörün lider firmalarından konuşmacıların yer aldığı etkinlikte; Türk oyun firmaları yeni bilgiler öğrendi, son trendler hakkında güncellendi ve yeni iş birlikleri kurdu. Bir ay kadar kısa bir sürede böyle bir etkinliğe bu kadar talebin olması sektörün buna ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Türk oyun sektörünün kazanmasını amaçladık" dedi.

Mobidictum Business Network'ün ana sponsoru tüm dünyada 5 milyardan fazla oyun indirmesine ulaşan Voodoo olurken, etkinliğin diğer sponsorları arasında oyun dünyasının önde gelen markaları CrazyLabs, InMobi, Tenjin, Cratoonz yer aldı. Bu firmaların yanında, etkinliğin sponsorlarından biri olan Gaziantep OSB Teknokent de bu desteği ile oyun sektörünün devleri arasında yer alarak adından söz ettirdi ve oyun sektörüne verdiği desteği sürdürdü.