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Giriş Tarihi: 20.5.2021 15:26 Son Güncelleme: 20.5.2021 15:27

’de ilk kez yapıldı: 52 ülkeden binden fazla katılımcı yer aldı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Türkiye’de ilk kez yapıldı: 52 ülkeden binden fazla katılımcı yer aldı

Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen ‘Mobidictum Business Network’ etkinliği, Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent’in de desteklediği etkinlikte 52 ülkeden 1000’den fazla katılımcı yer aldı. Çevrim içi sektörel mobil oyun konferansının ’de ilk defa yapıldığı belirtildi.

Etkinliği düzenleyen, mobil oyun haber platformu Mobidictum'un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan, "Türk oyun sektörünü hep bir adım öteye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız en büyük adımlardan biri olan Mobidictum Business Network çevrim içi mobil oyun konferansını gururla tamamlamış bulunuyoruz. Sektörün lider firmalarından konuşmacıların yer aldığı etkinlikte; Türk oyun firmaları yeni bilgiler öğrendi, son trendler hakkında güncellendi ve yeni iş birlikleri kurdu. Bir ay kadar kısa bir sürede böyle bir etkinliğe bu kadar talebin olması sektörün buna ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Türk oyun sektörünün kazanmasını amaçladık" dedi.

Mobidictum Business Network'ün ana sponsoru tüm dünyada 5 milyardan fazla oyun indirmesine ulaşan Voodoo olurken, etkinliğin diğer sponsorları arasında oyun dünyasının önde gelen markaları CrazyLabs, InMobi, Tenjin, Cratoonz yer aldı. Bu firmaların yanında, etkinliğin sponsorlarından biri olan Gaziantep OSB Teknokent de bu desteği ile oyun sektörünün devleri arasında yer alarak adından söz ettirdi ve oyun sektörüne verdiği desteği sürdürdü.

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Türkiye’de ilk kez yapıldı: 52 ülkeden binden fazla katılımcı yer aldı
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