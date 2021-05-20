Türkiye’de İstatistiklerle 2020’de aile yapısı

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları doğrultusunda tespit ettiği istatistiklere göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü. Kocaeli ilinde 2008 yılında 3,90 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,36 kişiye düştüğü görüldü.

HANE HALKI EN YÜKSEK OLAN İL ŞIRNAK

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Türkiye'de 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkâri izledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi.

TEK KİŞİLİK HANELER ARTTI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen veriler göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2020 yılında yüzde 17,9'a yükseldiği görüldü. Kocaeli'nde 2020 yılında yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının yüzde 14,3 olduğu öğrenilirken, İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde, 2020 yılında tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 28,7 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini yüzde 27,9 ile Tunceli ve yüzde 26,7 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,2 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini yüzde 10,4 ile Van ve yüzde 10,5 ile Batman izledi.

KOCAELİNDE 401 BİN 544 ÇEKİRDEK AİLE VAR

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2020 yılında Kocaeli'nde tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 401 bin 544 olduğu ifade edildi.

Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde72,6 ile Osmaniye oldu. Osmaniye ilini yüzde 72 ile Gaziantep, yüzde 71,9 ile Adıyaman ve Kayseri takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 53,7 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 54,8 ile Gümüşhane ve yüzde 55,6 ile Artvin izledi.

EN FAZLA GENİŞ AİLE HAKKÂRİ'DE

Geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 24,4 ile Hakkâri oldu. Hakkâri ilini yüzde 24,2 ile Şırnak ve yüzde 21,5 ile Batman izledi. Bu oranının en düşük olduğu il ise yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 9,6 ile Çanakkale ve yüzde 10,1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

AKRABA EVLİLİĞİ AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2015 yılında %4,8, 2020 yılında ise %3,8 olduğu görüldü. Toplam resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20,6 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,3 ile Şanlıurfa ve yüzde 17,1 ile Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde 1,1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izledi.

Öte yandan Kocaeli'de 2020 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 2 oranında akraba evliliği olduğu görüldü.