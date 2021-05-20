Virüsün öksüz bıraktığı Ali Asaf 2 aylık oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen mart Kovid- 19'a yakalanan 7 aylık hamile Müjgan Yiğit (27) koronavirüsü ağır geçirdi. Doktorlar, sezaryenle aldı. Anne, bebeğini sadece bir kez uzaktan görebildi. Anne Yiğit virüse yenik düştü. Baba Sinan Yiğit ise eşinin vasiyetini yerine getirerek, bebeğe Ali Asaf ismini koydu. Ali Asaf bebek, şimdi 2 aylık oldu. Baba Yiğit, "Kızıma ve oğlum Ali Asaf'a ablamla birlikte bakıyoruz. Bir yandan ekonomik sıkıntılar, bir yandan eşimin ölümü, çocuklarımın öksüz kalması beni çok çaresiz bıraktı. Hepsi üst üste geldi" dedi.