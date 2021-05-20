Yerli aşının FAZ-2 çalışmaları haziranda başlıyor

Kocaeli Gebze İlçesindeki TÜBİTAK MAM'da devam eden yerli aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Nobel İlaç Biyoteknoloji ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü Dr Hasan Ersin Zeytin, tesisin Türkiye'deki aşı ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacağını ifade ederek "Yerli aşımızın FAZ-2 çalışmalarına Haziran ayında başlıyoruz" şeklinde konuştu.

KALİTE KONTROL

Yerli aşı çalışmalarının çok iyi gittiğini ifade eden Zeytin; "Faz 2 çalışmalarına başlanılması için üretimimiz yaptık. Şu anda üretimin dolumunu yapıyoruz. Burada kalite kontrol laboratuarımız var. Bu labratuvarda kalite kontrolden geçmeyen hiçbir şey gönüllülere verilmiyor. Şu anda Faz 2 çalışmasının üretimi tamamlandı diyebiliriz. Bir terslik çıkmazsa Haziran içerisinde Faz 2'ye başlayacağız" dedi.

DÜNYANIN EN İYİ EKİPMANLARI

Tesisin yapımına 2018 yılında başlandığını söyleyen Zeytin, "O zaman ülkemizde aşı çalışmaları yoktu. Biz burada biyoteknolojik ilaç üretecektik. Bu tesis Türkiye'deki hatta bölgedeki kapasite açısından en büyük tesis olacak. Geçen yıl kasım ayından buyana da bu tesiste aşı için çalışılıyor. Bu tesis Türkiye'nin yıllık ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak kapasitede olacak. 2018 yılından buyana milyonlarca dolar yatırımla alınan dünyanın en iyi ekipmanlarıyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.