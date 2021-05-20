Koronavirüs vaka sayılarının artışı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencileri bulaş riskinden korumak amacıyla ortaokul ve lise sınavlarına ilişkin yeni kararlar almıştı. Geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitim kararının alınmasıyla birlikte lise öğrencilerinin akıllarında soru işaretleri oluştu. Yüz yüze sınav muafiyeti için dilekçe zorunluluğunun gelmesi sebebiyle veliler ve öğrenciler yüz yüze sınav muafiyetinde dilekçe için son gün ne zaman sorusuna cevap arıyor. Yüz yüze sınav zorunlu mu, yüz yüze sınava girmeyen sınıfta kalacak mı soruları da öğrencilerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Dilekçelerin en geç 21 Mayıs'a, yani yarına kadar teslim edilmesi gerekiyor.
YÜZ YÜZE SINAV MUAFİYETİ NASIL OLACAK?
Salgın sürecinde 12. Sınıf öğrencilerinin sınavları tamamlandı. Ancak 9, 10 ve 11'inci sınıfların büyük kısmının ikinci dönem sınavları virüs sebebiyle gerçekleştirilemedi. Milli Eğitim Bakanlığı son alınan kararla sınava katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı sundu. Yüz yüze sınav muafiyeti için velilerin imzalı dilekçesinin okula teslim edilmesi gerekiyor.
YÜZ YÜZE SINAV MUAFİYETİ DİLEKÇESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Yüz yüze sınava katılmak istemeyen öğrencilerin velileri, durumu beyan eden dilekçeleri en geç 21 Mayıs Cuma gününe, yani yarına kadar okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve yıl sonu notları birinci dönem notlarına göre değerlendirilerek başarı durumları belirlenmiş olacak.
DİLEKÇE VERMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Yarına kadar okul müdürlüklerine dilekçe vermeyen öğrenciler ise 24 Mayıs tarihinde başlayan sınavlara gitmek mecburiyetinde olacak. Pek çok öğrencinin dilekçe konusundan haberdar olmaması ve sınavların iptal edildiğini sanması sebebiyle MEB öğrencilere uyarıda bulundu.
DİLEKÇE VERMEYEN VE SINAVA GİRMEYEN SINIFTA KALACAK
Dilekçe vermeyen öğrenciler sınava girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. Dolayısıyla ilk dönemin notu tek başına yıl sonu notu olarak değerlendirildiğinde sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Dolayısıyla bu öğrenciler sınıfta kalma tehlikesiyle karşı karşıya olacak. Dilekçe ve geçerli bir mazereti olmadan 2. dönemde yapılacak sınavlara girmeyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre işlem görecek. Geçerli gerekçeleri olanlar ve dilekçeyi elden teslim edemeyenler, sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler.