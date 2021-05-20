Koronavirüs vaka sayılarının artışı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencileri bulaş riskinden korumak amacıyla ortaokul ve lise sınavlarına ilişkin yeni kararlar almıştı. Geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitim kararının alınmasıyla birlikte lise öğrencilerinin akıllarında soru işaretleri oluştu. Yüz yüze sınav muafiyeti için dilekçe zorunluluğunun gelmesi sebebiyle veliler ve öğrenciler yüz yüze sınav muafiyetinde dilekçe için son gün ne zaman sorusuna cevap arıyor. Yüz yüze sınav zorunlu mu, yüz yüze sınava girmeyen sınıfta kalacak mı soruları da öğrencilerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Dilekçelerin en geç 21 Mayıs'a, yani yarına kadar teslim edilmesi gerekiyor.

YÜZ YÜZE SINAV MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Salgın sürecinde 12. Sınıf öğrencilerinin sınavları tamamlandı. Ancak 9, 10 ve 11'inci sınıfların büyük kısmının ikinci dönem sınavları virüs sebebiyle gerçekleştirilemedi. Milli Eğitim Bakanlığı son alınan kararla sınava katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı sundu. Yüz yüze sınav muafiyeti için velilerin imzalı dilekçesinin okula teslim edilmesi gerekiyor.