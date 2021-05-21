15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen çıktı! Sürücü kaçmaya çalıştı

Van - Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi'nde, polis ve jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden M.İ., kullandığı minibüsün kontrolünü kaybederek, tarlaya girdi. M.İ., kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından yakalandı.