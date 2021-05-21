15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen çıktı! Sürücü kaçmaya çalıştı

Van - Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi'nde, polis ve jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden M.İ., kullandığı minibüsün kontrolünü kaybederek, tarlaya girdi. M.İ., kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından yakalandı.
15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 56 KİŞİ İNDİ
15 kişi kapasiteli minibüsten ise Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen indi. Kaçak göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. M.İ. ise gözaltına alındı.