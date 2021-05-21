Afgan kadının dramı yürek parçaladı

Aktaş Mahallesinde yaşadığı öğrenilen iki çocuk sahibi ve ismi öğrenilemeyen Afgan uyruklu kadın, evinde fenalaştı.

7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, komşularından yardım isteyemeyince acılar içerisinde Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. İzzet Baysal Caddesinde görev yapan bekçiler, yanında iki kız çocuğu ile birlikte bankta acılar içerisinde kıvranan kadını görerek yardımına koştular. Bekçiler, Türkçe bilmediği için Afgan uyruklu kadınla güçlükle anlaştı.



Hastalanan kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Afgan uyruklu kadın, yardımına koşan bekçilere teşekkür etti.