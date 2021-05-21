Alanya Kalesi'nin bulunduğu çamlık ormanı yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki çamlık ormanlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürürlerken, deniz keyfi yapan yerli yabancı turistler arasında paniğe sebep oldu.

YANGIN ÇIKTI

Alanya Kalesi bulunduğu Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkisinde çam ağaclarının olduğu ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yangına 1 helikopter, 1 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 15 kişilik personelle havadan ve karadan müdahale edilirken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine yardım ederken gençler ise görevliler birlikte yangını söndürmeye çalıştılar.. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 1 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı.