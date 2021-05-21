Alanya’da İsrail’in saldırıları protesto edildi

Hacı Memişler Camisi'nde Cuma namazının ardından açıklama yapan sendika üyelerine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, SP İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Müftüsü İhsan İlhan ile vatandaşlar da destek verdi. .Cuma namazı sonrasında açıklama yapan Memur-Sen Eğitim Bir Sen Alanya Temsilcisi Abuzer Gündoğar "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez" dedi.

"VAHŞETE SON VERMEK İÇİN SÖZ SÖYLEMEYEN BİZDEN DEĞİL"

Gündoğar açıkalamasına şöyle devam etti: "Komşusu açken tok yatan bizden değil' iken komşusu zulüm altında iken hiçbir şey yokmuş gibi yatan bizden olabilir mi? Aksa'da huzur yokken gözüne uyku giren, bizden değildir. İşgale tepki vermeyen, bizden değildir. Vahşete son vermek için söz söylemeyen bizden değildir. Mescid-i Aksa'dan Siyonist barbarları def etmek için ter dökmeyen, bizden değildir. Siyonist İsrail'i durdurmaya söz veriyor muyuz? Filistin'i işgalden kurtarmaya, söz veriyor muyuz? Filistinli kardeşlerimizi öldüren terörist İsrail'e had bildirmeye ses istiyoruz. Kudüs'ün onuruna sahip çıkmaya, Siyonun yıldızını söküp atmaya söz istiyoruz. Irkçı Yahudi zorbaları Mescid-i Aksa'dan çıkarmaya and istiyoruz."

'İNSAN OLMANIN ŞARTI SİYONİST POSTALDAN RAHATSIZ OLMAK'

"Biz bugün burada insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail'in vahşetini, işgalini, zulmüne, zorbalığını bitirmek için haykırmaktır. Evet, insan olmanın asgari şartı, Mescid-i Aksa'da Siyonist postaldan rahatsız olmaktır. Korona virüsü, stratejik aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in terörist vasfını ilan, yaptıklarını telin etmek, asgari gerekliliktir. İsrail'in işgaliyle birlikte dünyanın kirli düzenine de karşı çıkmak gerek. İsrail vahşetiyle birlikte sömürü zihniyetine de son vermek için direnmek gerek. Biz biliyoruz ki ABD ve sistemin egemenleri, İsrail'in kan değirmenine su taşıyor. Biz biliyoruz ki küresel medya ağı da uluslararası kuruluş kulvarı da, uluslararası hukuku yalanı da İsrail'e karşı üç maymunu oynarken, İsrail için güç kaynağı haline geliyor. Biz susmazsak. Biz, vazgeçmezsek. Biz, direnmeye devam edersek. Biz hep birlikte söz söylersek İsrail yıkılacak. Filistin kurtulacak. Siyonizm de işgal de zulüm de bitecek. İsrail, Mescid-i Aksa'da yıkılışına yürüyor. İsrail, Mescid-i Aksa'da yok oluşuna yürüyor. İsrail'in yıkılışını da, enkazını da göreceğiz. İsrail'e ses çıkarmayan, vahşete söz söylemeyenlerin, soysuz siyonizme devlet diyenlerin yüzüne tüküreceğiz."