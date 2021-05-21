Ankara'da feci kaza! Motosiklet devrildi, sürücü ve arkadaşı öldü

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 45 ABC 614 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek çevreyolunda devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.