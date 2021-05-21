Antalya'da hayvan vahşeti! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu!





"KİMSEDEN KORKUM YOK"



Daha önce de kedisinin asıldığını belirten Tuğba Yurttaş ise "Bunun bize gözdağı olduğunu düşünüyorum. Kedileri besliyorum diye yapıyorlar. Ben yine her yere başvuru yapacağım. Kimseden korkum yok. Buradan o kişiye sesleniyorum; korkmuyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Onların hakları için elimden geleni yapacağım. Beslediğim kedilerden birisiydi. Çok üzgünüm. Şüphelendiğimiz kişiler var. Yasal yollara başvuru yapacağım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.