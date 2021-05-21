Arife Öğretmen ebediyete uğurlandı! İşte son mesajı!



SON MESAJI: "SORUNLAR; SAKİN, MUTLU YAŞAMLARI ALT ÜST ETMEZ"



Ayrıca Arife Nur Sarıoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce yaptığı son mesajında; "Sorunlar; sakin, mutu yaşamları alt üst etmez. Tersine böyle yaşamların doğal birer uzantısıdır. Çabalamaya gerek yok. Telaşsız, dikkatli bakın. Sorunu değil çözümü göreceksiniz" ifadelerine yer verdiği görüldü. Ayrıca Arife öğretmeni öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara teşebbüs eden Tolga T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.