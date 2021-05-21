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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:35 Son Güncelleme: 21.5.2021 15:07

Arife Öğretmen ebediyete uğurlandı! İşte son mesajı!

İHA
Arife Öğretmen ebediyete uğurlandı! İşte son mesajı!

'nin Talas ilçesinde dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Görüşme talebini reddettiği şahıs tarafından tabanca ile vurulan öğretmen , düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Talihsiz öğretmen bugün, son yolculuğuna uğurlandı. Milli Eğitim Bakanı da, Sarıoğlu için mesaj paylaştı...

Kayseri'de dün meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olan 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu, evinden okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. tarafından silahlı saldırıya uğramış, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Arife öğretmenin cenaze namazı memleketi Yahyalı ilçesindeki Cami Kebir'de kılındı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kitirli Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Sarıoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılan vatandaşlar Arife öğretmeni gözyaşlarıyla uğurladı.


SON MESAJI: "SORUNLAR; SAKİN, MUTLU YAŞAMLARI ALT ÜST ETMEZ"

Ayrıca Arife Nur Sarıoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce yaptığı son mesajında; "Sorunlar; sakin, mutu yaşamları alt üst etmez. Tersine böyle yaşamların doğal birer uzantısıdır. Çabalamaya gerek yok. Telaşsız, dikkatli bakın. Sorunu değil çözümü göreceksiniz" ifadelerine yer verdiği görüldü. Ayrıca Arife öğretmeni öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara teşebbüs eden Tolga T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Kayseri'de sokakta tabancayla vurularak öldüren öğretmen Arife Nur Sarıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aklı ve kalbiyle bağlarını koparmış bir caninin saldırısıyla yaşamını yitiren genç meslektaşım Arife Nur Sarıoğlu'nun acısı yüreğimizi yaktı. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, meslektaşlarıma ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Arife Öğretmen ebediyete uğurlandı! İşte son mesajı!
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