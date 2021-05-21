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Giriş Tarihi: 21.5.2021

Arife öğretmen saplantılı âşık kurbanı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Arife öğretmen saplantılı âşık kurbanı

’de Tolga T., arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu’nu sokak ortasında öldürdü. Daha sonra kendisine de ateş eden Tolga T. ağır yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde dün sabah çalıştığı eğitim kurumuna giden Rehberlik Öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nun (26) yolunu, bir süre önce arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga T. kesti. Sarıoğlu ile konuşmak isteyen Tolga T. yine reddedilince tartışmaya başladı. Tolga T. okula doğru yürümeye devam eden genç öğretmene tabanca ile 3 el ateş etti. Tolga T., daha sonra silahı kendisine doğrultarak tetiğe bastı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tolga T. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç öğretmenin yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Sarıoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Arife öğretmen saplantılı âşık kurbanı
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