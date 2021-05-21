Arife öğretmen saplantılı âşık kurbanı

Kayseri'nin Talas ilçesinde dün sabah çalıştığı eğitim kurumuna giden Rehberlik Öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nun (26) yolunu, bir süre önce arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga T. kesti. Sarıoğlu ile konuşmak isteyen Tolga T. yine reddedilince tartışmaya başladı. Tolga T. okula doğru yürümeye devam eden genç öğretmene tabanca ile 3 el ateş etti. Tolga T., daha sonra silahı kendisine doğrultarak tetiğe bastı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tolga T. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç öğretmenin yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Sarıoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.