Aşı kartı nasıl alınır? Koronavirüs aşı karnesi nasıl, nereden çıkarılır? HES ve e-Nabız aşı kartı alma ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte aşı kartı nasıl alınır sorusu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan aşı kartı uygulaması, iki doz aşı olan vatandaşlar tarafından koronavirüs aşı karnesi nasıl, nereden çıkarılır sorusuyla inceleniyor. Yurt dışı seyahatlerde pasaportla birlikte kullanılan aşı kartı, Güvenli Turizm logosu içeriyor. Covid-19 aşı karnesi HES ve e-Nabız üzerinden kolayca çıkarılabiliyor. İşte HES ve e-Nabız aşı kartı alma ekranı.
HES AŞI KARTI ALMA EKRANI
HES uygulamasına gerekli bilgilerle giriş yaptıktan sonra, "Hesabım" bölümünde yer alan "Pasaportlarım" kısmından kişisel pasaport bilgileri eklenir. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 Aşı Bilgilerim" butonu seçilir. Açılan ekranda "Aşı Kartlarım" seçeneği tıklanır ve ardından ekranın el altında yer alan "Aşı Kartı Oluştur" seçeneği tıklanır. Buradan, aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alıp almayacağı seçilir. Ardından mevcut kimlik bilgileriyle aşı kartı oluşturulur.
E-NABIZ AŞI KARNESİ ALMA EKRANI
E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir. Buradan aynı adımlar takip edilerek aşı kimliği oluşturulur. Aşı kartı tamamlandığında "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna tıklanır. Ancak aşı kartı oluşturabilmek için aşı dozlarının tamamlanması gerekmektedir.
COVID-19 AŞI KARNESİ NE İŞE YARAR?
Avrupa Birliği ülkeleri, ülkeye giriş esnasında turistlerin aşılı olmasını şart koşuyor. Bu nedenle pek çok ülkede COVID-19 aşı kartı uygulaması yürürlüğe girdi. Avrupa ülkelerinin ardından diğer ülkelerde de bu uygulamaya başlanacak. Bu sebeple yurt dışına çıkışta Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için Koronavirüs aşı karnesi uygulamaya girdi.