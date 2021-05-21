Ayvacık fırtınaya teslim oldu

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı adeta felç etti. Onlarca tekne alabora olurken, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Ayvacık İlçesi'nde sabaha karşı başlayan şiddetli fırtınanın yaraları sarılmaya çalışırken bir üzücü haber de Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden geldi. Ayvacık'ta sabahın erken saatlerinde başlayan fırtına da bir çok tekne sulara gömüldü. Gün ağardığında fırtınanın şiddeti de ortaya çıktı. Şehir merkezinde onlarca ağaç devrilirken, Büyükhusun ve Sazlı köylerinde ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu ilçemizde yaşanan hasarlar ekiplerimizce tespit edildi. Devrilen ağaçları kaldırma, temizlik ve cadde düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Tüm ilçemize geçmiş olsun. Hasara uğrayan vatandaşlarımızın belediyemize bildirmeleri rica olunur" dedi