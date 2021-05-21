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Giriş Tarihi: 21.5.2021 10:48

Bacağı kopan bekçi yaşam mücadelesi veriyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bacağı kopan bekçi yaşam mücadelesi veriyor

’da gece saatlerinde polis ile dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan alkollü sürücü yol üzerinde bulunan iki bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçilerden Kansu T.’nin sol bacağı koparken, Kadir A. ise havada takla atarak yere yığıldı. Alkollü sürücü gözaltına alınırken, ağır yaralanan bekçiler hastaneye kaldırıldı. Bacağı kopan Kansu T.’nin hayati tehlikesinin devam ediyor.

Dün gece saatlerinde İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen sürücü Önder Çınar Bağcılar'da kontrol noktasında bulunan polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve alkollü sürücü arasındaki kovalamaca Küçükçekmece'ye kadar devam etti. Bu esnada alkollü sürücü aracıyla seyir halinde olduğu sırada yol üzerinde bulunan bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçilerden Kansu T.'nin sol bacağı koparken, Kadir A. ise havada takla atarak yere yığıldı. Ağır yaralanan bekçiler hemen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü sürücü Önder Çınar ise gözaltına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından yoğun bakıma alınan bekçilerden Kadir A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bacağı kopan Kansu T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kansu T.'nin bacağının kurtarılıp kurtarılamayacağı doktorların müdahalelerinin ardından belli olacak.

KAN ARANIYOR

Kansu T.'nin yakınları sosyal medya üzerinden yaralı bekçi için kan ihtiyacının bulunduğu ifade etti. Yapılan açıklamada "Yaralı memur arkadaşlarımız için A rH(-) veya 0 rH(-) kan ihtiyacı var. Aşı olmuşsa bir aydan fazla zaman geçmiş olması gerekiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Kansu T. Acil 15 ünite kan bulunması gerekiyor arkadaşlar" ifadelerine yer verildi.

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Bacağı kopan bekçi yaşam mücadelesi veriyor
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