Bacağı kopan bekçi yaşam mücadelesi veriyor

Dün gece saatlerinde İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen sürücü Önder Çınar Bağcılar'da kontrol noktasında bulunan polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve alkollü sürücü arasındaki kovalamaca Küçükçekmece'ye kadar devam etti. Bu esnada alkollü sürücü aracıyla seyir halinde olduğu sırada yol üzerinde bulunan bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçilerden Kansu T.'nin sol bacağı koparken, Kadir A. ise havada takla atarak yere yığıldı. Ağır yaralanan bekçiler hemen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü sürücü Önder Çınar ise gözaltına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR



Kazanın ardından yoğun bakıma alınan bekçilerden Kadir A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bacağı kopan Kansu T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kansu T.'nin bacağının kurtarılıp kurtarılamayacağı doktorların müdahalelerinin ardından belli olacak.

KAN ARANIYOR



Kansu T.'nin yakınları sosyal medya üzerinden yaralı bekçi için kan ihtiyacının bulunduğu ifade etti. Yapılan açıklamada "Yaralı memur arkadaşlarımız için A rH(-) veya 0 rH(-) kan ihtiyacı var. Aşı olmuşsa bir aydan fazla zaman geçmiş olması gerekiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Kansu T. Acil 15 ünite kan bulunması gerekiyor arkadaşlar" ifadelerine yer verildi.