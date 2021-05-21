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Giriş Tarihi: 22.5.2021 00:06 Son Güncelleme: 22.5.2021 00:06

24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta ürünler kataloğunda; elektrikli scooter, full HD uydu alıcılı tv, full HD smart tv, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet, erkek bakım seti, pratik epilasyon aleti, kablosuz kulaklık, makyaj çantası seti gibi her alandan çeşit çeşit ürün yer alacak. İndirimli ürünler bu hafta da tüketicilerin hizmetine sunulacak. İşte tam listesi 24-25 Mayıs 2021

Haftanın aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta indirimli ürünler Pazartesi ve Salı raflarda yerini alacak. Erkek ve kadın iç giyim, mutfak araç gereçleri, aksesuar, elektrikli ve elektronik aletler, çocuk oyuncakları, tekstil ürünleri, kozmetik ve bakım ürünleri bu haftanın listesinde yer alıyor. Bu başlık altından ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte BİM 24-25 Mayıs 2021 aktüel listesi!.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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BİM 24-25 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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