Binlerce kişi hafta sonu aynı anda bir saat kitap okuyor

Yıllarca terör olaylarından dolayı çok acılar çeken ve adı hep terörle anılan Hakkâri'de güzel şeyler oluyor. Pandemi nedeniyle hafta sonları eve kapanan Hakkâri ve ilçelerinde binlerce kişi aynı anda bir saat kitap okuyor. Hakkâri Valisi/Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, tarafından başlatılan, 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi kapsamında 46 bin kitap dağıtıldı. Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da 'Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında aileler, çocuklarıyla birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla etkinliğine katıldı.

Proje ile ilgili SABAH'a konuşan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla 'Bir İnsan Bir Kitap' kampanyası başlattıklarını belirterek, Hakkâri ve ilçelerinde dağıtılan kitapların hafta sonları kampanyaya katılan aileler tarafından bir saat okunduğunu söyledi. Projeden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, bu sayının önümüzdeki günlerde artacağına inandıklarını belirterek, hedeflerinin Hakkâri'nin tamamında evde kalan ailelerin kitap okuması olduğunu söyledi.

46 BİN KİTAP DAĞITILDI



Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, proje kapsamında, valilik ve milli eğitim müdürlüğü olarak 46 bin kitabın dağıtıldığını belirterek, "Projedeki temel amacımız; "kitap, insan kadar; insan, kitap kadar değerlidir," sözünden yola çıkarak kitabın; insan vizyonuna, birikimine, bakış açısına ve estetik düşünme yeteneğine olan katkısını anlatmak ve kitap okumayla ilimizin eğitim başarısını yukarı doğru çıkartmaktır. Bu projeyle öğrencilerimizle birlikte, velilerimizi de okumaya dâhil ediyoruz; böylece çocuklarımız okurken aynı zamanda, velisine veya ailesinden birine de kitap okutmaktadır. Asıl bizleri mutlu eden tarafı da budur" dedi.

PROJE İLE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞİYOR



Kitap okuma kampanyasına katılan Binnur Alan: "Biz Hakkâri Valiliği'nin ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı kitap okuma etkinliğine katılıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizle beraber zaman geçiriyoruz. Kitap okuma alışkanlığımız artıyor, birlikte daha güzel zaman geçiriyoruz bu etkinlikle beraber çocuklar dâhil olmak üzere zihinsel açıdan gelişiyoruz. Böyle bir etkinlik başlattıkları için veliler olarak valimiz ve il milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ederiz."

"KİTAP OKUMA BİZE ZENGİNLİK KATIYOR"



Öğrenci Rabia Nur Kayhan: "Valiliğimizin başlatmış olduğu "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında ailelerimizle birlikte kitap okuyoruz. Bu etkinlikle beraber kitap okuyan aile sayısında artış oluyor aynı zamanda çocuklar ve gençler kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Salgın sürecinde eve kapandığımız için ders saatleri dışında bolca vaktimiz oluyor, bu vakitlere her gün kitap okuma saati eklenince hem ailelerimizle birlikte keyifli vakit geçirmiş oluyoruz hem de bu kazandığımız kitap okuma alışkanlığı bizlere şu şekil zenginlikler katıyor; kelime dağarcığımız genişliyor, yaratıcılığımız ve hayal gücümüz gelişiyor, empati kurma yeteneğimiz gelişiyor, genel kültürümüzü arttırmak gibi türlü faydalar sağlıyor bizlere."