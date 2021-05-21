MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri, normalleşme süreci ile birlikte yeniden gündeme geliyor. Yeni normalleşme takvimine göre marketler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verirken bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. 21 Mayıs 2021 Cuma günü bakkal ve A101, ŞOK, BİM market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 21.00'dan önce kapatılması bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.