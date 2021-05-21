Bugün bakkallar ve marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında market çalışma saatleri...

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Giriş Tarihi: 22.5.2021 06:29 Son Güncelleme: 22.5.2021 06:37

Bugün bakkallar ve marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında ...

Bugün marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında market çalışma saatleri...

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam başladı. Bu haftaki uygulamada açık olan işletmeler ve yasaktan muaf olan çalışanlar merak konusu oldu. En çok araştırılanlar arasında "Bugün marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor?" sorusu yer alıyor. genelgesi ile faaliyet gösteren işletmeler ve "bugün marketler açık mı" sorusunun yanıtı yer alıyor...

Tam kapanma sonrası uygulanan ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle, bugün açık olan ve kapalı olan işletmeler merak konusu oldu. AVM'ler, marketler, kasap ve kargolar başta olmak üzerek pek çok yerin açık olup olmadığı, o kurmda işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Marketler bugün açık mı, martketler saat kaçta açılıyor?" sorusu da bu nedenle 84 milyonun gündeminde.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? HAFTA SONU AÇIK MI?

'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu farklılık gösterecek.

İşte, 21 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevapları

Bugün marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında market çalışma saatleri...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Bugün marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında market çalışma saatleri...

BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Bugün marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında market çalışma saatleri...

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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Bugün bakkallar ve marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında market çalışma saatleri...
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