Bugün bakkallar ve marketler açık mı? Kademeli normalleşme ilk hafta sonu yasağında market çalışma saatleri...

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam başladı. Bu haftaki uygulamada açık olan işletmeler ve yasaktan muaf olan çalışanlar merak konusu oldu. En çok araştırılanlar arasında "Bugün marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor?" sorusu yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyet gösteren işletmeler ve "bugün marketler açık mı" sorusunun yanıtı yer alıyor...

Tam kapanma sonrası uygulanan ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle, bugün açık olan ve kapalı olan işletmeler merak konusu oldu. AVM'ler, marketler, kasap ve kargolar başta olmak üzerek pek çok yerin açık olup olmadığı, o kurmda işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Marketler bugün açık mı, martketler saat kaçta açılıyor?" sorusu da bu nedenle 84 milyonun gündeminde.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek.

İşte, 21 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevapları