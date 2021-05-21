Çalıp 400 liraya sattılar! “Satılık Bisiklet” ilanlarından yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" soruşturması Üsküdar'da açıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adresin giriş kısmına bırakılan ve maddi değeri beş bin 200 lira olan üç bisiklet çalındı. İnceleme başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; çalınan bisikletlerden birinin satıldığını diğerlerinin de bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli İ.Ç., çalıntı bisikletle yakalandı. Yapılan çalışmaların devamında; İ.Ç. isimli şüpheli, söz konusu bisikleti Y.S. ve yaşları 18'den küçük olan A.D. ile A.S. isimli kişilerden 400 lira karşılığında satın aldığını söyledi. Üç şüpheli gözaltına alındı. Bisikletleri çaldıkları saptanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İ.Ç. hakkında ise "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan yasal işlem yapıldı.