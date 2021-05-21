CHP’li yöneticiye 15 yıl taciz cezası

İstanbul'da CHP'li Maltepe ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 4. celsesi dün görüldü. Tutuklu sanık Karagöz, İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan Karagöz, müşteki beyanlarının çelişkili olduğunu söyleyerek, "Müştekiyle biz tesadüfen karşılaştık. İki kişilik koltukta oturmadık. Ben kimsenin kafasına vurmadım. Böyle bir şey olsaydı kamerada görünürdü" şeklinde konuştu. Karagöz bunların kendisine iftira atıldığını gösterdiğini söyleyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Avukatı ise müştekinin kötü niyetli ve yalancı olduğunu söyleyerek olaya ilişkin somut bir delil olmadığını belirtti. Duruşma sonu mahkeme, Karagöz'ün "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek toplamda 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.Mahkeme, olaydan sonra ve dava sürecindeki hal ve hareketleri olumlu olmadığı için Karagöz'ün cezasında indirim uygulamadı. Sanık Karagöz'ün, mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı, suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve Karagöz ile birlikte kafede bir araya geldiği belirtilmişti. Z.Y. Karagöz'ün ısrarlarından rahatsız olarak gitmek istemiş ancak şüpheli, genç kadını kendisine çekip bırakmamıştı. Z.Y.'nin kafasına bardakla vurduğu Karagöz'ün genç kadını saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve cinsel ilişkiye zorladığı belirtilmişti.