Denizli'de bir garip olay! Hırsız imamla inatlaştı, saati çaldı

Cami imamının sesleri duyması üzerine güvenlik kameralarına baktığında olan biteni gördü. Bu anlarda polis ekiplerine ihbarda bulunan imam, duvar saatini çalan hırsızı ise adım adım takip etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine şahsın konumunu belirtmesi üzerine hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakaladı.





Öte yandan, kendisine 'Neden çaldın?' sorusu yöneltilen şüpheli ilk olarak 'Ne yaptığımı bilmiyorum' diyen şüpheli 'Duvar saatini neden çaldınız?' sorusu üzerine ise "Evet çaldım. Neden çaldığımı bilmiyorum" dedi.