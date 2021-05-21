DGS başvurusu nasıl yapılır, 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM DGS başvuru ekranı

Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunu olup belli bir başarı elde eden öğrencilerin, iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz 2021'de gerçekleşecek. DGS başvuru tarihi ÖSYM sınav takviminde 21 Mayıs ile 31 Mayıs arası olarak gösterildi. Bugün başlayan başvurulara ilişkin, DGS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanında 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak gibi sorular da araştırılıyor. Adaylar, online olarak gerçekleşecek başvurular için 2021 DGS kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.
DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DGS başvuruları 21 Mayıs 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugün başlayan başvuru süreci ayın son gününe kadar devam edecek. Sınavdan alınan puan yalnızca bir eğitim öğretim yılında geçerli olacak.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS'ye katılacak adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmalıdır. Bu noktada T.C. kimlik numarası ve aday şifresini girmek gerekir. Kişisel bilgilerin güncelliği kontrol edildikten sonra, "Başvuru Sürecindekiler" bölümünde yer alan 2021-DGS butonu seçilmelidir. Açılan sayfada kişisel bilgiler yer alacak. Bilgiler doğru ve güncelse sınav merkezi seçimini yapmak için sonraki sayfaya geçilmelidir. Bu sayfada sınava girilecek merkez seçildikten sonra başvuru sürecinin ilk etabı tamamlanır. Bu aşamadan sonra ödeme işlemi gerekir.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
DGS başvuru ücreti online olarak ya da bankalar aracılığıyla elden ödenebilir. 2021-DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığı için güncel ücret de bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru sınav ücreti ise 195 TL olmuştu. Sınav ücretleri tüm bankalardan yatırılabilir. Ancak banka şubesine gidilerek işlem yapılacaksa banka çalışma saatlerine dikkat etmek gerekir. İşlemler internet bankacılığı ile de sağlanabilir.
ÖSYM DGS BAŞVURU EKRANI
ÖSYM DGS başvuru ekranı henüz açılmadı. Ancak açıldığında DGS başvuru ekranı haberimizde yer alacak.
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