DGS başvurusu nasıl yapılır, 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM DGS başvuru ekranı

Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunu olup belli bir başarı elde eden öğrencilerin, iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz 2021'de gerçekleşecek. DGS başvuru tarihi ÖSYM sınav takviminde 21 Mayıs ile 31 Mayıs arası olarak gösterildi. Bugün başlayan başvurulara ilişkin, DGS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanında 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak gibi sorular da araştırılıyor. Adaylar, online olarak gerçekleşecek başvurular için 2021 DGS kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS başvuruları 21 Mayıs 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugün başlayan başvuru süreci ayın son gününe kadar devam edecek. Sınavdan alınan puan yalnızca bir eğitim öğretim yılında geçerli olacak.