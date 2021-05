Ege ve Akdeniz sahillerindeki suç örgütlerine yaz operasyonu: 139 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ege ve Akdeniz sahillerinde faaliyet gösteren suç örgütlerine saat saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

171 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen "Sahil Rüzgârı" adı verilen operasyona yüzlerce polis katıldı. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere toplamda 171 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapılırken şimdiye kadar 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



İSTANBUL GRUBUNUN LİDERİ KEMAL C.



Operasyon kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede onlarca adreste Kemal C. Adlı bir kişi ve grubuna yönelik 13 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon yapıldı. Kemal C.'nin sahillerde faaliyet gösteren suç örgütlerinin İstanbul yapılanmasının lideri olduğu, yine İstanbul'da hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden bazılarının Kemal C. ve adamları ile operasyon kapsamındaki suç örgütlerine silah temin ettiği belirlendi.



İSTANBUL'DA 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Özel harekât timleri eşliğinde girilen adreslerde polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan arama sonrasında operasyonun İstanbul ayağında 13'ü İstanbul'da hakkında yakalama kararı olan ve 8'i diğer illerdeki operasyonda aranan toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı anlarda özel harekât timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.



90 SİLAH, MERMİ, UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



8 ildeki dev operasyonda şüphelilerin turizm bölgelerinde yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama suçlarına karıştığı belirlendi. Operasyonun İstanbul ayağında ise Kemal C. ve adamlarının il genelinde yabancı uyruklu iş insanlarını ölümle tehdit ederek para talep ettiği, kendisine para vermeyen iş insanlarının işyerlerini adamlarıyla birlikte basarak yağma yaptığı öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde 70 tabanca, 20 tüfek, bin 625 mermi, bin 125 kök Hint keneviri, 49 hap, 1 çelik yelek ve bir sahte polis gazetesi kimlik kartı ele geçirildi.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.