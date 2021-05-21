Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın!

"BAYGIN VE YARALI ÇIKARDILAR"



Mahalle sakini, "Şurada bir asma kat var. Asma kattan dumanlar çıktı. Rüzgarın etkisi ile de alevler büyüdü. Ondan sonra itfaiye geldi müdahale etti. Birkaç tane de baygın ve yaralı çıkardılar" dedi.

"İÇERİDE ÇOCUK VARDI"



Mahsur kalan çocuklardan birini kurtaran başka bir mahalle sakini de, "Yangın çıktı. Biz yukarı çıktık. Kapıyı açamadık. Kapıyı zorladık açtık. İçeride çocuk vardı. Çocuğu çıkardık sonra itfaiye geldi. Mahsur kalan çocuğu diğer binaya geçirip çıkardılar" ifadelerini kullandı.

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