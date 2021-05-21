Esenyurt’ta kaçak imalathaneye baskın

İstanbul Esenyurt'ta kaçak imalathanelerinde ürettikleri sahte temizlik malzemelerini orijinal süsü vererek internet üzerinden satışa çıkardığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 20 tonluk sahte temizlik malzemesi de ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, popüler alışveriş siteleri üzerinden orijinal süsü verilmiş sahte temizlik malzemeleri satıldığını tespit etti. Konu hakkında çalışma başlatan Esenyurt Polisi, yaklaşık bir aylık fiziki takibin ardından bahse konu ürünlerin Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yer alan bir iş merkezi içerisinde imal edildiğini belirledi. Operasyon için yeşil ışık yakan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. İş merkezi içerisinde yer alan bir deponun kaçak imalathaneye dönüştürüldüğü ve burada sahte temizlik malzemeleri imal edildiği ortaya çıktı. Adreste gerçekleştirilen arama çalışmalarının ardından 6 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında insan sağlığı tehdit oluşturabilecek çok sayıda sabun, çamaşır suyu ve deterjan olmak üzere toplamda 20 ton temizlik malzemesi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.