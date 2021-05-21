Eski eşine kurşun yağdırdı

Eski eşin yaşattığı dehşet olayı Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin sokağında yürüyen Nermin U. (45), kendisini takip eden eski eşi M.A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. M.A.'nın silahından çıkan kurşunlar Nermin Y.'nin göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. O esnada yoldan geçen bir adam tepki gösterip bağırınca, M.A. silahını bu kez ona doğrulttu ve ateş etti. Ancak kurşun o vatandaşın aracına isabet etti. M.A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, mahalle sakinleri de kanlar içerisinde yerde yatan kadının yanına geldi.

GÖĞSÜNDEN YARALANAN KADIN AMELİYATA ALINDI



Eski kocası tarafından kurşunlanarak ağır yaralanan Nermin U.'ya ilk müdahaleyi, yoldan tesadüfen geçen bir hemşire yaptı. Mahalleli de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, mahallelinin ifadesine göre olay yerine gelen ambulansa bindirilerek önce Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonrada Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

BİR GÜN ÖNCE POLİS KORUMASI İSTEMİŞ



Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, Nermin U. ve M.A.'nın 4 sene önce boşandıkları ve iki çocukları olduğu öğrenildi. Öte yandan Nermin U.'nın yakınlarına, "Bu adam silahlandı, beni öldürecek" dediği ve olaydan yalnızca bir gün önce karakola giderek polis koruması istediği ortaya çıktı. Talihsiz kadın, karakoldan polis koruması istediği günün ertesinde evinin sokağında kurşun yağmuruna tutuldu.

Gögsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki çocuk annesi Nermin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.