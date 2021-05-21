Gaziden örnek hareket: 1200 fidan ile ay yıldız...



'BURAYI YAŞATACAĞIZ'



Bingöl- Diyarbakır sınırında, 1999 yılında, PKK'lılar ile çatışmada yaralanıp, gazi olan Cemalettin Aksu, "Şehitlerimizi ve gazilerimizi temsilen dikilen her fidana isim verdik. Bu isimleri plakalar halinde yazarak astık. Şehitlerimizi ölümsüzleştirdik. Kutsallarımızdan olan bayrağımızı, köyümüze cephe tepeye yaptık. El emeğiyle yapılan eser burası. Allah ömür verdiği müddetçe burayı yaşatacağız. Mavi servi ve leylandi gibi ağaçları tercih ettik, hoş kokulular. Köyümüzün her bireyi projeye çok olumlu yaklaştı. Eli kazma kürek tutan herkesin emeği var" dedi.