Hafta sonu pazar yerleri açık mı, pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları hafta sonu kurulacak mı? Bu hafta pazar saatleri ve günleri

Tam kapanma sürecinin ardından girdiğimiz kademeli normalleşme döneminde vatandaşlar semt pazarlarının akıbetini merak ediyor. Bu konuyu; hafta sonu pazar yerleri açık mı, pazarlar kurulacak mı sorularıyla araştıran birçok vatandaş bu hafta pazar saatleri ve günleri hakkında bilgi arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında semt pazarları hafta sonu kurulacak mı sorusuna ilişkin açıklamalar da inceleniyor. İşte semt pazarları hakkında güncel durum.
HAFTA SONU PAZARLAR KURULACAK MI?
Kademeli normalleşme sürecine ilişkin yayınlanan genelgede semt pazarları hakkında da detaylara yer verildi. Tam kapanmada semt pazarları bir süreliğine kapatılmış, kapanmanın son haftası belli şartlar dahilinde açılmıştı. Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte kademeli normalleşme sürecinde pazarlar kurulacak mı sorusu yanıt aradı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre semt pazarları hafta içi belli günlerde kurulacak.
SEMT PAZARLARI KURULACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları belediyeler tarafından belirlenen hafta içi günlerde kurulacak. Ayrıca pazarların kurulu olacağı saatler de 07:00 ve 19:00 arasıyla sınırlı olacak. Hafta sonu pazarlar kurulmayacak. Bu saatlerde pazarda bulaş riskini önlemek adına çeşitli tedbirler alınacak.
SEMT PAZARLARI HAKKINDA ALINAN ÖNLEMLER
Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.
Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.
Pazar yerlerinde zabıta başta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek ve bu personeller pazar yerinde yoğunluk oluşmasını ve kuralların ihlal edilmesini önleyecek.
Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketici temas edemeyecek.
Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak.