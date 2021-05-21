Hafta sonu pazar yerleri açık mı, pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları hafta sonu kurulacak mı? Bu hafta pazar saatleri ve günleri

Tam kapanma sürecinin ardından girdiğimiz kademeli normalleşme döneminde vatandaşlar semt pazarlarının akıbetini merak ediyor. Bu konuyu; hafta sonu pazar yerleri açık mı, pazarlar kurulacak mı sorularıyla araştıran birçok vatandaş bu hafta pazar saatleri ve günleri hakkında bilgi arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında semt pazarları hafta sonu kurulacak mı sorusuna ilişkin açıklamalar da inceleniyor. İşte semt pazarları hakkında güncel durum.

HAFTA SONU PAZARLAR KURULACAK MI?

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin yayınlanan genelgede semt pazarları hakkında da detaylara yer verildi. Tam kapanmada semt pazarları bir süreliğine kapatılmış, kapanmanın son haftası belli şartlar dahilinde açılmıştı. Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte kademeli normalleşme sürecinde pazarlar kurulacak mı sorusu yanıt aradı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre semt pazarları hafta içi belli günlerde kurulacak.