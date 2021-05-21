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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:30 Son Güncelleme: 21.5.2021 09:36

Genelge ile var mı, 22-23 Mayıs hafta sonu özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, kalktı mı? İşte kısıtlama saatleri!

Genelge ile şehirler arası seyahat yasağı var mı, 22-23 Mayıs hafta sonu özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, kalktı mı? İşte kısıtlama saatleri!

Geçtiğimiz hafta başlayan kademeli normalleşme sürecinde alınan yeni kararlarla beraber gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere rekor seviyedeki vaka artışı sonrası bir süre şehir dışına çıkmak 81 il genelinde istisnai durumlar dışında yasaklanmıştı. Hal böyleyken normalleşme sürecinde “Şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?” soruları yanıt arıyor. tarafından yayımlanan genelgede tüm bu soruların yanıtı verilmiş ve şehirler arası seyahat yasağı saatleri de vatandaşlarla paylaşılmıştı. İşte konuyla ilgili genelgede yer alan tüm detaylar…

Şehirler arası seyahat yasağı, çeşitli sebeplerle şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşme başlıklı genelgede, sokağa çıkma yasağı saatlerinde şehirler arası seyahat yasağı olduğunu bunun dışındaki zaman diliminde ise bu kısıtlamanın kaldırıldığını duyurmuştu. Hal böyleyken "Şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte genelgede yer alan tüm detaylar…

Tam kapanma sonrası şehirler arası seyahat yasağı kalkıyor mu? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor ve 17 Mayıs’ta kalkacak mı?

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşmeye gidilecek. Akşam saat 21:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

17 MAYIS'TA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI BİTİYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanmasına karar verildi.

Buna göre kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.

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65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili alınan kararlar ise şöyle;
- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,
- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,
- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

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Genelge ile şehirler arası seyahat yasağı var mı, 22-23 Mayıs hafta sonu özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, kalktı mı? İşte kısıtlama saatleri!
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