Türkiye, 17 Mayıs itibarı ile kademeli normalleşmeye geçti. Kademeli normalleşme kararları kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili de bazı değişiklikler yapıldı. Hafta içi yasak saatleri değiştirilirken hafta sonu kısıtlaması ile ilgili de bir takım tedbirler getirildi. 22-23 Mayıs tarihleri yaklaşırken hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

BU HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, 22-23 Mayıs'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuna netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak detaylı bilgiler paylaşıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor?

İşte, İçişleri genelgesi ile hafta sonu yarın yasak var mı ve sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor sorularının detaylı cevapları