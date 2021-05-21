Hem tacize uğradı hem işinden oldu

Erzurum'da bir kargo şirketinin insan kaynakları departmanında çalışan D. Ö. (25), müdürü M.S. tarafından taciz edildiğini iddia ederek firma yönetimine şikâyette bulundu. Yönetim ise kadını suçlu bularak işten çıkardı. Konunun yargıya taşınmasıyla, aynı isim tarafından taciz edilerek işten çıkarılan tek kişinin Ö. olmadığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan bir çocuk annesi kadın, "Kendisi evliydi ve benim de çocuğumun olduğunu biliyordu. Bu yüzden yanlış anlıyor olabileceğimi düşünüyordum. Bir gün odasına çağırdı ve bana sarılmaya çalıştı. Ellerini itekleyip odadan çıktım ve yönetime bildirdim ancak aldığım cevap karşısında şoke oldum. İftiracı olduğumu söyleyerek işten çıkardılar. Cezayı kestiler" diye konuştu.